وحسب موقع "زوبلا"، فإن مبيعات المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة جاءت أعلى بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقارنت البيانات نشاط السوق في الأسابيع الأربعة حتى 22 سبتمبر بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت أسعار المنازل بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين في سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي من 2.4 بالمئة في أغسطس.



يأتي ذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المساكن في أيرلندا الشمالية بنسبة 8.6 بالمئة، وأسكتلندا 4.3 بالمئة في نفس الفترة، بينما تفوقت الأسعار في شمال إنجلترا على الجنوب.

بينما انخفضت أسعار الرهن العقاري لمدة خمس سنوات إلى متوسط ​​4.57 بالمئة، تراجعًا من 5.53 بالمئة في الوقت ذاته العام الماضي.

وأكد الموقع أن المناطق الساحلية والريفية، لديها منازل للبيع أكثر من المتوسط، في إشارة إلى أن أصحاب المنازل الثانية يتطلعون إلى التخلص من العقارات.

وأشارت إلى أن العدد المتزايد من المنازل المعروضة للبيع هو علامة على زيادة الثقة بين البائعين، بما في ذلك أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى الشراء مع انخفاض أسعار الرهن العقاري.

وقال الموقع إن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تقيد نمو أسعار المساكن، وخاصة في جنوب إنجلترا.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الاختيار الأكبر لمشتري المنازل إلى إبقاء نمو أسعار المنازل تحت السيطرة في الأشهر المقبلة.