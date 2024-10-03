وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "أشعر بقلق شديد إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. ويجب على كل الأطراف المشاركة (في النزاع) بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".

وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدة الجديدة ستتيح تمويل مساعدة غذائية طارئة وأدوية ومراكز إيواء مؤقتة.

واصلت اسرائيل هجماتها على لبنان ليلا، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الخميس بأن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تعرّضت ليل الأربعاء الخميس لـ"17 غارة" إسرائيلية طالت أحياء مختلفة فيها، موضحة أنها تمّت "بطائرات حربية" و"بوارج حربية من البحر".

بحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من 1928 شخصا في لبنان منذ أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في 17 و18 سبتمبر في عملية نسبت إلى إسرائيل، وبدء القصف الجوي المكثف في 23 سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالى 1.2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

بحسب المفوضية الأوروبية فإن حوالى مليوني شخص، لبنانيون ولاجئون سوريون، يعانون من نقص غذائي في هذا البلد.

ويثير التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى، مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، بعد عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.