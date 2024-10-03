وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مقابلة نشرت الخميس إن المركزي قد يصبح "أكثر نشاطا بعض الشيء" بشأن خفض أسعار الفائدة إذا كانت هناك أنباء جيدة أخرى بشأن التضخم.

انخفض الجنيه الإسترليني 1.05 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 1.3128 دولار، ويتجه إلى أكبر هبوط يومي له منذ أبريل الماضي.

وارتفع زوج اليورو / الجنيه الإسترليني بنسبة 1.05 بالمئة إلى 84.12 بنس، في أكبر ارتفاع يومي له منذ ديسمبر 2022.

قال نيل جونز، كبير خبراء العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في TJM Europe، "إن السوق يراهن على ارتفاع الجنيه الإسترليني جزئيًا بناءً على بقاء بنك إنجلترا على الحياد بينما يستمر الآخرون (البنوك المركزية) في خفض أسعار الفائدة".

وأضاف: "إن تعليقات بايلي تغير هذا السرد بما يكفي للمستثمرين لسحب بعض الأرباح".

ارتفع الدولار كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في شهر، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل.

وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل عامين، الحساسة للتوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.96 بالمئة.

تتوقع الأسواق المالية احتمال بنسبة 98 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي البريطاني في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن الأربعاء.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 41 نقطة أساس بحلول نهاية العام من 36 نقطة أساس الأربعاء.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الجمعة، والتي قد تقدم تلميحات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم وتشكل مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما تتركز الأنظار أيضا على خطة الميزانية الأولى من الحكومة البريطانية الجديدة، والتي من المقرر أن تصدر في نهاية هذا الشهر، مع ارتفاع عائدات السندات يوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بوزن احتمالات إصدار ديون أعلى.

رفع جورج باکلی، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو والمملكة المتحدة لدى نومورا، توقعاته لإصدار السندات الحكومية البريطانية إلى 315 مليار جنيه إسترليني (حوالي 413 مليار دولار) هذا العام مقابل 277.7 مليار جنيه إسترليني متوقعًا سابقًا.

وقال: "بينما من المرجح أن تكون الضرائب والإنفاق أعلى مقارنة بالتوقعات، نعتقد أن تحقيق التوازن في الميزانية سيكون نحو تخفيف مالي معتدل في المتوسط"، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيدعم، وجهة نظرنا بشأن تخفيف بنك إنجلترا بشكل أكثر تدريجياً لسياسته النقدية".