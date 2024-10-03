واغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا 1.97 بالمئة عند 38552.06 نقطة، في حين أغلق المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا مرتفعا 1.2 بالمئة عند 2683.71 نقطة.

وقال إيشيبا إن اليابان ليست في بيئة مناسبة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة، في محاولة واضحة للتخلص من سمعته باعتباره من أنصار سياسة التشديد النقدي، وذلك بعد اجتماع مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الأربعاء.

ولامس الين أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، بعد ارتفاعه في أعقاب فوز إيشيبا في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الجمعة.

ويميل الين والأسهم اليابانية إلى التحرك في اتجاهين معاكسين، وذلك نظرا لأن العملة المحلية الأقوى، تضر بقدرة المصدرين على المنافسة، عند إعادة الإيرادات إلى اليابان.

وتباطأت مكاسب المؤشر "نيكي" إلى حد ما مع اقتراب المؤشر من المستوى النفسي الهام عند 39 ألف نقطة.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، إن هناك تركيزا متزايدا على الكيفية التي ستتشكل بها السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.

وأضافت "هذه العوامل غير مؤكدة إلى حد ما، وقد تؤثر بشكل مؤقت على سوق الأسهم"، لكن ضعف الين قد يدعم الأسهم الخميس.

وكان إيشيبا، قد قال وقت سابق، إنه سيزيد الضرائب على الدخل الاستثماري، وإن هناك مجالا لزيادة الضرائب على الشركات.

ولكنه بدأ يتراجع عن تركيزه على الانضباط المالي.

وحقق المؤشر "نيكي" مكاسب واسعة النطاق، إذ صعدت أسهم 181 من أصل 225 شركة.

وارتفعت أسهم شركات التصدير على خلفية ضعف الين، فقد ارتفع سهم مجموعة "سوني" 1.1 بالمئة، وسهم شركة صناعة السيارات "تويوتا موتور" 1.3 بالمئة.

واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى نظيراتها في الولايات المتحدة مما ساهم في تعزيز مكاسب المؤشر "نيكي".

وارتفعت أسهم شركتي "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" المرتبطتين بصناعة الرقائق 2.7 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 بالمئة.

وارتفع سهم شركة "فاست ريتيلنج" ذات الوزن الثقيل على المؤشر نيكي 3.7 بالمئة، بعد أن قالت الشركة الأم لسلسلة متاجر "يونيكلو" الأربعاء، إن مبيعات المتاجر المحلية ارتفعت في سبتمبر.