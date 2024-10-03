وقال الصندوق، إن موجودات قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وذكر الصندوق، أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية، بلغ في المتوسط حوالي 3.1 بالمئة في نهاية عام 2023.

وكان صندوق النقد العربي، قد أوضح أن معدل التضخم في الإمارات، تراجع بشكل ملحوظ في عام 2023 ليسجل 1.6 بالمئة، مقابل نحو 4.8 بالمئة خلال عام 2022.

وأشار الصندوق، إلى أن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها مصرف الإمارات المركزي، من خلال رفع أسعار الفائدة، أسهمت في هذا التراجع في التضخم.