وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه وفقا للبيانات، تم تشغيل إجمالي 12،132 صندوقا للاكتتاب العام من قبل 163 شركة لإدارة الصناديق حتى نهاية أغسطس.

وسجل حجم الصناديق المفتوحة، بما في ذلك صناديق الأسهم والسندات والسوق النقدي، قيمة أصول بلغت نحو 27.07 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المغلقة نحو 3.84 تريليون يوان.

وبلغت قيمة صناديق الأسهم العامة 3.29 تريليون يوان في نهاية أغسطس.

وفي وقت سابق، وبهدف تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على الرهن العقاري القائم بنحو 0.5 نقطة مئوية، ودعم الإقراض الجديد من خلال خفض مستوى الاحتياطيات التي يتعين على البنوك تخصيصها قبل منح القروض.

وقال محافظ البنك المركزي بان جونج شنغ إنه سيخفف أيضا القيود المفروضة على الاقتراض للاستثمار في الأسهم والسندات في البورصات الصينية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 4 بالمئة في غضون ساعات من الإعلان.

وتستهدف بكين تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، خفضت بعض البنوك الاستثمارية، بما في ذلك غولدمان ساكس ونومورا ويو بي إس وبنك أوف أميركا، مؤخرا توقعاتها لمعدل النمو في الصين هذا العام.