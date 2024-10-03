وخلال ندوة في مؤتمر برلين العالمي للحوار، قال فينك: "أوكرانيا على أعتابنا، وأستغرب عدم وجود تساؤلات أو مطالبات أكبر. فأنتم تدعمون عدونا، بينما نحن نضخ مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، ويجب أن يكون لهذا تكلفة".

وأضاف: "الصين هي الداعم الأكبر لروسيا وداعمة أساسية لاقتصادها، ويجب أن يُناقش هذا الأمر على الأقل".

كما أكد فينك، "لست هنا لإصدار أحكام، لكنني أعتقد أن التقييم لم يكن كافيًا".

تُعد بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أول شركة أجنبية تُطلق صندوق استثمار مشترك مملوك بالكامل في الصين قبل ثلاث سنوات، لكنها تعرضت للتحقيق من قبل مشرعين أميركيين حول بعض استثماراتها في الصين، وذلك في ظل التوترات السياسية المستمرة بين البلدين.

وقال فينك الثلاثاء في المؤتمر: "لدينا أعمال في الصين، وأنا واثق أن الجميع هنا لديهم نشاطات هناك. علينا جميعًا إعادة تقييم تلك العلاقات وكذلك المخاطر المتعلقة بالسيولة وكل شيء آخر".