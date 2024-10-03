وقالت الشركة، فى بيان، إن التحالف المصرفى يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبى الوطنى بصفته مرتب رئيسى ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبى التجارى بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلى الكويتى – مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، وذلك بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى "باديا" بمدينة أكتوبر الجديدة.

وقام كل من مكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزى انترناشونال" بدور المستشار القانونى للبنوك، ومكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى لبالم هيلز.

ومشروع "باديا" يقع على مساحة حوالى 3000 فدان، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً فى الوحدات السكنية والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية.

يذكر أن بالم هيلز قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تضاعف مبيعاتها الجديدة بنحو 3 مرات حتى 20 أغسطس الجاري لتتخطى 110 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.