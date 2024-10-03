وتعرض الين لضغوط بيع قوية، الأربعاء، بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إن البلاد ليست جاهزة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن تبنت المسؤولة بالبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي عادة ما تميل للتشديد، لهجة تميل للتيسير مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وشهدت العملة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا طلبا إضافيا أمس الأربعاء بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، مما أثار تهديدات بالرد وفاقم المخاوف من اندلاع حرب واسعة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى إلى 101.70 بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بحسب بيانات "رويترز".

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات.

وارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 146.575 ين، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 146.885 للمرة الأولى منذ الثالث من سبتمبر أيلول.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا عند 1.10455 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن مستوى 1.10325 دولار الذي سجله أمس الأربعاء وكان الأدنى منذ 12 سبتمبر أيلول.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3261 دولار. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6884 دولار.

وتعرضت العملات سريعة التأثر بالمخاطر لضغوط بيعية أمس الأربعاء في رد فعل أولي وسريع على الهجوم الإيراني، لكن عدم وجود مؤشرات حتى الآن على رد إسرائيلي أتاح للمتداولين فرصة لالتقاط الأنفاس.