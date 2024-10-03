وأضافت الشركة أن الشراكة ستبدأ في عام 2025، وتمثل الدفعة الرئيسية التالية للشركة في عالم الرياضة بعد أن انفقت حوالي 150 مليون يورو (165.77 مليون دولار) لتكون الراعي الرئيسي لأولمبياد باريس.

وكانت شركة صناعة الساعات السويسرية الراقية رولكس شريكا لفورمولا 1 منذ عام 2013.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه الشركات والعلامات المتخصصة في الفخامة لتعزيز حضورها في الأحداث التي تجمع بين استعراض العلامة التجارية والضيافة والسفر والترفيه.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية بباريس، قامت شركة لوي فيتون وشركات أخرى بتوسيع نطاق الرعاية التقليدية للعلامات التجارية، من خلال المشاركة في احتفالات الميداليات، على سبيل المثال.

وقال فريدريك أرنو، الرئيس التنفيذي لقطاع الساعات في لوي فيتون "لسنوات عديدة، اختارت العديد من دورنا أيضا الاستثمار في فورمولا 1" مضيفا "نريد مواصلة تنمية هذا البعد التجريبي الذي توفره فورمولا 1 في جميع أنحاء العالم".

ولم تكشف لوي فيتون عن التفاصيل المالية للصفقة.