وذكرت الشركة، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، في بيان الأربعاء، أنها سلمت أكثر من 462,890 سيارة للعملاء في الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل الربع الأول من النمو هذا العام، وإن جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 463,900 وحدة.

استفادت "تسلا" خلال الربع الثالث من العام من قرارات الحكومة الصينية، التي ضاعفت الحافز للسائقين لاستبدال السيارات القديمة بالنماذج الكهربائية، مما أدى إلى زيادة الطلب في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقالت بلومبرغ إن التفاؤل بشأن تحسن المبيعات تزامن أيضا مع ارتفاع التوقعات لحدث يقام في 10 أكتوبر الجاري بالقرب من لوس أنجلوس، حيث سيكشف ماسك عن نماذج أولية للسيارات ذاتية القيادة.

ويأتي ارتفاع تسليمات سيارات تسلا ليوقف سلسلة خسائر متتالية للشركة، إذ تراجعت مبيعات السيارات في الربعين الأول والثاني من العام.