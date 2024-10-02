وأضافت أن مخزونات الخام زادت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليونا في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.

وقالت إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 840 ألف برميل.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 662 ألف برميل يوميا، كما هبطت معدلات تشغيل المصافي 3.3 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي إلى 87.6 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.1 مليون برميل إلى 221 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 122 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 191 ألف برميل في اليوم الأسبوع الماضي.