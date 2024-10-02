وانخفضت حالات الانقطاع من نحو 1.7 مليون، أمس الثلاثاء، مع استمرار عودة الكهرباء. وإجمالا، تسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو 5.5 مليون مستخدم، معظمهم في الجنوب الشرقي.

وتسبب الإعصار هيلين والرياح والأمطار المصاحبة له في مقتل أكثر من 160 شخصا.

وقالت شركة (ديوك إنرجي)، والتي تقدم خدمات الكهرباء في ولايتي نورث وساوث كارولاينا، وكان عملاؤها الأكثر تضررا، أمس الثلاثاء، إنها أعادت الكهرباء لما يقرب من 1.6 مليون مستخدم في الولايتين وتتوقع عودة جميع الخدمات بحلول ليل الجمعة.