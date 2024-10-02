واستمرت الاشتباكات داخل لبنان، الأربعاء، بعد أن بدأت إسرائيل عملية برية في البلاد.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر القياسي السعودي 1.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة التيسير أربعة بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.9 بالمئة.

وقال جورج بافيل، المدير العام في "كابكس.كوم" إن السوق قد تستمر في مسار التراجع إذا استمرت الظروف الحالية.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1.1 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة مع نزول أغلب الأسهم المدرجة عليه، منها سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 3.5 بالمئة.