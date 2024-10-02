وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 75.98 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في شهر، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.47 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 72.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1050بتوقيت غرينتش.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 بالمئة.

وقالت إيران في وقت مبكر، الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تقع المزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وقال تاماس فارجا، من شركة بي.في.إم للسمسرة النفطية، لوكالة رويترز: "قد يشمل ذلك تدمير أو تخريب منشآت نفط إيرانية".

وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم، الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخا باليستيا، سيقابل "بدمار واسع النطاق".

وذكر فارجا أن رد إيران أو الفصائل المتحالفة معها قد يشمل استهداف منشآت نفط سعودية كما حدث في 2019، أو إغلاق مضيق هرمز. وقال "أي من ذلك من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات يصعب التراجع عنها".

وفي تصعيد جديد قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان.

وذكر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب... تقدم إيران حوالي أربعة بالمئة من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".

وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر.

وذكرت صحيفة وول ستريت اليوم الأربعاء نقلا عن مندوبين في تحالف أوبك+ أن وزير النفط السعودي قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المجموعة بحصص الإنتاج المتفق عليها.