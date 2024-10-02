وقالت الوزارة في بيان إن بكين رفعت دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الأحادية والحمائية التجارية التي اتخذتها كندا، وستجري تحقيقًا مناهضًا للتمييز في هذه التدابير التقييدية.

وبدأت كندا يوم الثلاثاء فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بعد أن أعلنت أيضًا في أواخر أغسطس عن تعريفة بنسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية.

وفي تعليقه على الإعلان الذي أصدره الجانب الكندي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن التدابير التي اتخذتها كندا تنتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وتلحق أضرارًا جسيمة بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والكندية، وتؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتعطل وتشوه سلاسل الصناعة والتوريد العالمية مشيرا إلى أن بلاده تعارض بشدة هذه الإجراءات من قبل الجانب الكندي.

وقبل أيام دخلت الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية والتي فرضتها واشنطن على السلع الصينية حيز التنفيذ ما يمثل ضربة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت في مايو الماضي أنها ستبقي على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب كما تقرر زيادة الرسوم الجمركية أيضاً على السلع الصينية، وهو ما يُشكل تحدياً كبيراً أمام الصناعات الصينية.

ويموجب الرسوم الجمركية الجديدة اصبحت الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات والإمدادات الطبية المصنوعة في الصين مثل الأقنعة والقفازات الجراحية تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة، كما تم رفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم إلى 25 بالمئة.