وقال متحدث باسم ميرسك في رسالة بالبريد الإلكتروني "بينما تأثرت أعمال ميرسك في البلاد، فإننا نظل حاليا في وضع يسمح لنا بخدمة عملائنا".

وذكرت الشركة أن جميع الموظفين في كل من لبنان وإسرائيل بخير. ويقع مكتب ميرسك في لبنان في بيروت ويعمل به 21 شخصا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجديدة على "أهداف تابعة لحزب الله" في لبنان بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ عملية برية محدودة وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ سنوات بسبب أزمة اقتصادية عميقة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد حذرت في دراسة جديدة من أن لبنان يقف على حافة انهيار كارثي بسبب التصعيد الأخير.