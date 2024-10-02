وأضاف المزروعي خلال فعالية في إمارة الفجيرة "لقد ضحت أوبك+ أكثر من غيرها لكن العنصر الحاسم هو بقاء المجموعة متحدة".

وقال وزير الطاقة الإماراتي: "هناك قلق بشأن الإمدادات على المديين المتوسط ​​والطويل".

وردا على سؤال حول توقعات 2025، قال المزروعي "لا أعلق على المدى القصير".

"إذا كان هناك شيء يدعو للقلق فهو مستوى الاستثمار في النفط والغاز الذي لا أعتقد أنه يلبي الاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل للعالم أجمع"، بحسب تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي شدد على أنه بدون استثمارات سواء في المنبع وفي مصافي النفط والتجارة سنكون أمام أزمة خانقة.