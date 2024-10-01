وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة، ليبدد مكاسبه بعد ارتفاعه بنحو 0.5 بالمئة خلال اليوم.

وعلى عكس اتجاه السوق، قفزت أسهم شركات الطاقة ذات الثقل 1.3 بالمئة مقتفية أثر مكاسب النفط.

وقفز سهم شركة الدفاع الألمانية راينميتال 5.1 بالمئة، وكسب سهم شركة ساب السويدية 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم شركة كوفيسترو 3.8 بالمئة بعد أن قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها أبرمت صفقة لشراء الشركة المصنعة للمواد الكيميائية مقابل 14.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار)، بما في ذلك الديون.