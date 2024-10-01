وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض "ويتيكس 2024"، إن لدى الشركة خطة طموحة لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها الشركة عالمياً، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء.

وأشار الجروان إلى أن الشركة تحقق نمواً سنوياً في الإنتاج يتراوح بين 10 و13 بالمئة، لافتا النظر إلى أن النمو الملحوظ في إنتاج الشركة خلال السنوات السبع الأخيرة بعدما ارتفع من 70 ألف برميل يومياً إلى 210 آلاف برميل يومياً، وهو ما يعكس قوة الشركة وقدرتها على التوسع والاستثمار في الحقول النفطية.

ونوه إلى أن شركة دراغون أويل، التي تعمل في عدة أسواق رئيسية مثل مصر، العراق، وتركمانستان، تعمل على التوسع في هذه الأسواق والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربطها بهذه الدول، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية ويعزز توسعاتها.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أوضح أن ميزانية الشركة تصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً بواقع مليار دولار للاستثمار و500 مليون دولار للعمليات التشغيلية.

وأضاف الجروان أن الشركة أصبحت اليوم لاعباً دولياً بارزاً في قطاع الطاقة بفضل الكفاءات والخبرات المكتسبة على مر السنين، مشيراً إلى أن دراغون أويل تتمتع بقدرات قوية، ما يمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة في مضاعفة الإنتاج والوصول إلى مستويات جديدة من النجاح.