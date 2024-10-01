وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل.

وقال آدم بوتون، كبير محللي العملات لدى فوركس لايف بتورنتو، لوكالة رويترز: "تجاهلت السوق إلى حد كبير الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، لكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل مرشحة دائما لخطر التفاقم".

وصعد الين 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 143.5.

واستقر الدولار تقريبا مقابل الفرنك السويسري عند 0.846، إذ محى مكاسب سجلها في وقت سابق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 101.15.

وأظهرت بيانات أميركية اليوم بعض المتانة في الاقتصاد، وذلك غداة استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.55 بالمئة إلى 1.1075 دولار بعد تصريحات حذرة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.32 بالمئة إلى 0.6891 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت بتكوين 1.90 بالمئة إلى 62570 دولارا.