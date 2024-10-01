وتشكّل "باري ماتش" التي تصدر منذ 75 عاما إحدى أبرز المطبوعات في مجال التصوير الصحافي، وتتخذ منذ زمن بعيد شعار "وزن الكلمات، صدمة الصور"، وتجمع في طيّاتها التقارير المصوّرة الكبرى عن الحروب مثلا، وتلك التي تتناول الحياة الخاصة للنجوم والسياسيين ولا يزال حجم مبيع المجلة يبلغ أكثر من 440 ألف نسخة كل أسبوع.

ولم تشأ مجموعة "إل في إم إتش" التي تضم علامات تجارية عدة منها "غيرلان" و"ديور" و"شوميه" و"بيرلوتي"، وصحيفتين يوميتين هما "لو باريزيان" و"ليزيكو" Les Échos الاقتصادية، إعطاء تفاصيل عن خططها المستقبلية للمجلة. إلا أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "لو باريزيان"-"ليزيكو" بيار لويت أكد في سبتمبر الماضي لصحيفة "لوفيغارو" اليومية أن إدارة "باري ماتش " ستكون منفصلة عن مجموعة "لو باريزيان ليزيكو". وأضاف "سيكون لها كيان قانوني مختلف واستقلالية حقيقية، بينما تستفيد إعلانيا وتوزيعيا".

وكانت ملكية مجموعة "لاغاردير" قد انتقلت في نهاية 2023 إلى مجموعة "فيفندي" التي تضم "كانال" و"بريسما ميديا" و"غايم لوفت" و"هافاس" ويرأسها فنسان بولوريه، المتهم بالتدخل مرات عدة في السنوات الأخيرة في الخط التحريري للمجلة الأسبوعية.

وقال أرنو لاغاردير، الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تحمل اسمه، في أبريل الماضي، إن بيع المجلة "محزن قليلا"، لكنّه "عرض لا يمكن تجاهله".