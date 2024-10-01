وتتولى "بلوستار ألاينس" التي تأسست عام 2006 "إدارة وتسويق عدد من العلامات التجارية الاستهلاكية التي تشمل مستويات توزيع عدة"، من بينها المتاجر الكبرى. ومن بين العلامات التجارية في محفظتها "هيرلي" و"سكوتش آند صودا" و"كينسي" و"كاثرين مالاندرينو" و"إنغليش لوندري".

واستحوذت "إل في إم إتش" على 60 بالمئة من "أوف وايت" في يوليو 2021، فيما احتفظ أبلو بنسبة 40 في المئة، عندما كان أبلو مديرا فنيا لتشكيلات "لوي فويتون" الرجالية.

وكان فيرجيل أبلو، نجم "جيل الألفية" الذي اشتهر بأزياء الشارع الفاخرة، أول مصمم أسود كبير معروف في أوساط الموضة يعبّر في تشكيلاته عن الثقافات الأميركية الأفريقية.

وخلَفه في منصبه لدى "لوي فويتون" الموسيقي والمنتج والمصمم فاريل وليامز.

واعتبرت "إل في إم إتش" في بيان مشترك لم يأت على ذكر شروط الصفقة أن "بلوستار ألاينس" هي "الشريك المثالي" للحفاظ على "الإرث الذي بنته "أوف وايت" بقيادة فيرجيل أبلو، المصمم الأميركي الذي توفي بمرض السرطان عن عمر يناهز 41 عاما في نوفمبر 2021.

أما الرئيس التنفيذي لشركة "بلوستار ألاينس" جوي غاباي فلاحظ في البيان أن "قدرة فيرجيل أبلو على دمج الثقافة المُدنية والأزياء أرست معايير جديدة تتماشى تماما مع خطنا القائم على الجمع بين الابتكار والتنوع".