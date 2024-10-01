وبقي المعدن الأصفر يحوم قريبا من المستوى القياسي الذي سجله في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل في المستقبل.

وانخفض العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وسجل الذهب الاثنين، أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأميركية.

ومن المتوقع أيضا أن يدلي مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق الثلاثاء، بالإضافة إلى صدور بيانات عن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 2,654.73 دولار الأونصة، بحلول الساعة 12:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.63 بالمئة إلى 2,676.65 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 979.83دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 991.36 دولار.