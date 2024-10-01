وقال مهندس من حقل جالو 59 النفطي، "نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة (المؤسسة الوطنية للنفط) لإعادة الإنتاج بمستوياته الطبيعية".

وأوضح مهندس بحقل الفيل، أنهم استغلوا فترة الإغلاق لإجراء صيانة.

ونشبت الأزمة، عندما اتخذ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع الحكومة الموازية بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق الخام من الحقول احتجاجا على القرار.

ووافق مجلس النواب ومقره بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الاثنين، على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم، محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له.

وأدى بلقاسم والبرعصي اليمين أمام مجلس النواب الثلاثاء خلال جلسة بثها التلفزيون.