وقال تورنكفيست: "أنا واثق جدًا من أن هذا (الصراع) لن يكون له أي تأثير على الإطلاق على إمدادات النفط. يبدو أن السوق أكثر تركيزًا على المخاوف بشأن نقص النمو في الطلب على النفط".

وحسب بلومبرغ، لم تتأثر سوق النفط الخام إلى حد كبير بالتوترات في الشرق الأوسط على مدار العام الماضي، حيث لم تتأثر الشحنات المادية.

وتمكنت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ردًا على حرب إسرائيل في غزة، من تأخير بعض الإمدادات فقط، حيث تسلك السفن الطريق الأطول حول إفريقيا.

وحتى مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع، مع إرسال إسرائيل لقوات برية إلى لبنان، تراجعت أسعار خام برنت في تعاملات اليوم الثلاثاء.

يتم تداول برنت بالقرب من 71 دولارًا للبرميل مع استمرار ضعف الاستهلاك، وخاصة في الصين.

وفي الوقت نفسه، تستعد ليبيا لاستعادة الإنتاج، بعد أن توصلت حكومتاها المتنافستان إلى اتفاق بشأن قيادة البنك المركزي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرغ.