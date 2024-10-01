وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه الرسمي على إنستغرام، اليوم الثلاثاء، إنه اجتمع مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حيث جمعتهم "نقاشات مثمرة بشأن تشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا".

وأضاف: "تهانينا لشركة Meta على إصدار 3.2 Llama، إطلاق3S Quest، وعرض Orion - إنها خطوات تدفع بنا نحو عالم ذكي ومتكامل".

وكان الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يرأس مجموعة "G42" الإماراتية للذكاء الاصطناعي، التقى يوم الجمعة الماضي، مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، لبحث المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى واشنطن، والتي تم خلالها توقيع إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.