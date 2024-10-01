وأضاف أن من المرجح أن يتم خفض التوقعات للنمو لعام 2025 بسبب القتال الحالي.

وقال يارون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرومانية بوخارست، "في ظل السيناريو الحالي من المرجح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2025".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام إلى "Baa-1"، وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت موديز إن "المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف، هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد".

وكانت وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف "سلبية".