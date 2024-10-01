وبحسب بيان من الشركة للبورصة فإنها ستحتفظ بحصة 51 بالمئة في "ألفا ظبي كونستركشن"، التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات، ومن أبرز المشروعات التي تعمل عليها متحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، بجانب دعم مشاريع بنية تحتية مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وذكر البيان أن "ألفا ظبي كونستركشن"، نجحت ونجحت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة، لصالح مطورين عقاريين محليين، مثل شركة الدار، ومُدن العقارية، وإعمار.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يسعدنا اليوم الإعلان عن إتمام شراكتنا الإستراتيجية مع القابضة (ADQ)، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة بداية حقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، كما تتيح لنا تعزيز التزامنا بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وتمكننا من تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة مع التركيز على عوامل السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد".

وأضاف أن الصفقة ترسخ ثقافة الابتكار ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تجمع بين خبرات وقدرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة ألفا ظبي كونستركشن كشركة رائدة في القطاع.

ويشهد قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي، نموا متزايدا في الاستثمارات بهدف توفير مشاريع سكنية جديدة، وتوفير العديد من فرص العمل، فضلا عن المساهمة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.