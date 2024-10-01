ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر عند 522.97 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.

كانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي إذ صعدت 0.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة بنحو خمسة بالمئة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر أيلول في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاع الصناعة للتكتل وكذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بعد قليل.