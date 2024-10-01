وتعتبر "كوفيسترو" شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة، وتمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة والمنتجات، التي تدعم خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، وتقدم خدماتها لأكثر من 8500 عميل عالمي من خلال 48 موقع إنتاج في مختلف أنحاء العالم، و13 منشأة للبحث والتطوير.

وتحتل "كوفيسترو"، من خلال توفيرها لأكثر من 10700 حل متخصص عالمي المستوى، مكانة متقدمة في تصميم وتصنيع منتجات متخصصة، تدخل في صناعة أشباه الموصلات، مثل حاويات الشرائح، وحاملات الرقائق، والبلاستيك، والمواد الهندسية عالية الأداء، والطلاء، والمواد اللاصقة، إضافة إلى المواد الضرورية للمكونات المختلفة المستخدمة في مراكز البيانات، وأنابيب الهواء، وحلول الإدارة الحرارية للخوادم، والمكونات الهيكلية التي تدعم نمو وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنتاج حلول موصلة للحرارة، وتوفير تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.

وتعد الاتفاقية إنجازا مهما ضمن استراتيجية "أدنوك" للنمو والتوسع دوليا، المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة منخفضة الكربون.

ويدعم هذا الاستحواذ، عند استكمال تنفيذه، هدف "أدنوك" في أن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات.

وستصبح "كوفيسترو" المنصة التأسيسية لأعمال "أدنوك" في مجال المواد عالية الأداء، والكيماويات المتخصصة، وستعزز تنويع محفظة أعمالها في الكيماويات، حيث تتماشى أعمال "كوفيسترو" في مجال الكيماويات المتخصصة مع استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو في هذا المجال الحيوي، وكذلك مع التزام دولة الإمارات بتحقيق ريادة عالمية في استخدامات التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها : "تماشيا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع "كوفيسترو" التي تعد شركة عالمية المستوى، تمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة، وتحتل مكانة رائدة في توظيف حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج الكيماويات، من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة".

وأضاف الجابر: "تنسجم هذه الشراكة الإستراتيجية مع إستراتيجية "أدنوك" للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات".

وأوضح الدكتور سلطان: "تمثل الاتفاقية خطوة مهمة للطرفين، وتعكس نهج "أدنوك" المسؤول، الذي يركز على الاستثمار في الأصول الاستراتيجية، التي تحقق قيمة مجدية طويلة الأمد، وتتيح فرصا جديدة للنمو، بالتزامن مع التزامنا بتنويع محفظة أعمال الشركة".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: " كما يساهم التوافق بين إستراتيجيتي الشركتين في ترسيخ مكانتهما الرائدة، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية ودعم الاقتصاد الدائري".

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على البتروكيماويات، بنسبة مركبة تبلغ 2%، بين عامي 2024 و2050.

ومن المتوقع كذلك أن يتضاعف سوق المواد الكيماوية بحلول عام 2050، ما يضمن استمرار عوائد اقتصادية جذابة.

وتساهم منتجات "كوفيسترو" كذلك في تسريع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية، من خلال تطوير شاشات العرض لأجهزة الواقع الافتراضي.

كما تشمل منتجاتها الأغطية الخارجية للهواتف الذكية والمواد خفيفة الوزن التي تستخدم في صناعة السيارات.

وتستفيد الشركة في أعمالها من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تشمل علوم البيانات، وتعلم الآلة، والتعلم العميق لتسريع أنشطتها في البحث التطوير وتنفيذ مختلف مشروعاتها.

من جانبه، قال د. ماركوس ستيليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيسترو": "نحن على ثقة بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع شركة "أدنوك الدولية"، يصب في مصلحة شركة "كوفيسترو"، وموظفينا، ومساهمينا، وجميع شركائنا".

وأضاف ستيليمان: "بدعمٍ من "أدنوك الدولية"، سيكون لدينا أساس أقوى لتحقيق النمو المستدام في قطاعات جذابة، بما يُمكّننا من المساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الأخضر، وتعد "أدنوك الدولية" شركة ذات قدرات مالية عالية وشريكا على المدى الطويل، وسنواصل العمل لتعزيز استراتيجيتنا الناجحة "المستقبل المستدام" في مختلف الظروف التي تشهدها الأسواق".

وأوضح: "تمثل استراتيجيات النمو المتكاملة للشركتين، والتزامهما المشترك بتوظيف التقنيات المتطورة، والابتكارات، وتطبيق مبادئ الاستدامة، مرتكزات أساسية لشراكتنا الراسخة".

يشار إلى أن "كوفيسترو" تعد إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي الألماني، وهي منتج رئيس "للبولي يوريثان"، و"البولي كربونات"، والمواد عالية الأداء اللازمة للتطبيقات الصناعية الحيوية.

وتمارس الشركة أعمالها في مناطق مختلفة من العالم، حيث تحقق أكثر من نصف إيراداتها من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

ووفقاً للتوقعات الإيجابية طويلة الأجل لقطاع الكيماويات، فإن "كوفيسترو" تمثل استثمارا جذابا لأدنوك، بفضل امتلاكها لمنشآت وتقنيات رائدة وفريق إداري متميز.

وسيخضع قبول عرض الاستحواذ إلى حد أدنى مقداره (50% + سهم واحد) من رأس المال المُصدَر للشركة، إلى جانب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.