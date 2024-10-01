وصعد المؤشر نيكي 1.93 بالمئة ليغلق عند 38651.97 نقطة، بعد أن هبط نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.69 بالمئة إلى 2690.78 نقطة.

وسجلت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة أكبر مكاسب على المؤشر نيكي، إذ قفز سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة 8.3 بالمئة، في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وسهم آي.اتش.آي 7.84 بالمئة و7.35 بالمئة على الترتيب.

وانتخب البرلمان الياباني إيشيبا رئيسا للوزراء، ومن المقرر أن يكشف عن تشكيل حكومته في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يتولى تاكيشي إيوايا، وهو حليف مقرب من إيشيبا منصب وزير الخارجية، وأن يعود جين ناكاتاني إلى منصب وزير الدفاع.

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية "توقع السوق أن تستفيد أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد التوقعات بشأن الأعضاء الرئيسيين في الحكومة الجديدة".

وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضا وسط ضعف الين. وارتفع الدولار بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.1 بالمئة وسهم هوندا موتور 2.29 بالمئة.

ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح أسهم شركات التصدير لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان بالين.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.97 بالمئة و2.21 بالمئة على الترتيب.