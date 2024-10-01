تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2641.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار والذي سجله يوم الخميس.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2663.10 دولار.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين إلى أن البنك المركزي الأميركي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المستقبل وأنه ليس "في عجلة من أمره" بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.

وتتضمن البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل الأميركية.

ومن المتوقع أيضا أن يتحدث مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وبحسب خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم .إي، يتوقع المستثمرون في السوق بنسبة 62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر ارتفاعا من 47 بالمئة يوم الجمعة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وحقق المعدن الأصفر أفضل مكاسب فصلية له منذ عام 2020 أمس الاثنين بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.36 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 984.95 بالمئة. واستقر البلاديوم عند ألف دولار.