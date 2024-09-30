وكانت أدنوك للحفر قد وقعت، من خلال الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل ADH RSC LTD، اتفاقيات نهائية لإنشاء المشروع المشترك Turnwell مع شركتي SLB و Patterson-UTI. وستمتلك أدنوك للحفر عبر الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعد إكمال المشروع المشترك وبموجب الاتفاقية، حصة أغلبية تبلغ 55 بالمئة، وستمتلك SLB حصة 30 بالمئة و Patterson-UTI حصة 15 بالمئة المتبقية.

أُنشئت Turnwellوزُودت بإمكانات وتقنيات متطورة لتكون ذراع أدنوك للحفر لتوفير خدمات الحفر في مجال الطاقة غير التقليدية، ولتنفيذ عقد قيمته 6.24 مليار درهم إماراتي أُرسي على أدنوك للحفر، لتوفير خدمات الحفر والخدمات المرتبطة لتسليم 144 بئراً للنفط والغاز غير التقليديين.

وقالت أدنوك للحفر، في البيان إنه بعد البداية الناجحة والفعّالة لـ Turnwell وكفاءة عملياتها في التسليم، سرّعت أدنوك الجدول الزمني لإكمال البرنامج. وستنعكس الفوائد الاقتصادية لهذا التسريع على عائدات أدنوك للحفر للعام 2025 وعلى النمو على المدى البعيد من خلال التسريع المحتمل للمرحلة الثانية التي تشمل آلاف الآبار.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر معلقاً على تسريع برنامج تسليم الآبار: "يمثل اليوم تاريخاً مهماً وفارقاً بالنسبة لـ Turnwell ولشريكينا الرئيسيين SLB وPaterson UTI، فتسريع برنامج تسليم الآبار يعتبر شهادة على كفاءة عملياتنا وتطور وفعالية التقنيات والابتكارات التي نوظفها، ويشجعنا على مواصلة مسيرة التميز والتعاون، وهو النهج الذي سيحافظ عليه المشروع المشترك".

وأضاف: "ستساهم Turnwell في وضع معايير جديدة لصناعة الطاقة العالمية ولن يقتصر دورها فقط على استكشاف واستخراج مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون بأن نكون في الريادة لتشكيل مستقبل الطاقة في دولة الإمارات والعالم بشكل مسؤول ".

ولإنجاز المرحلة حسب الجدول الزمني المٌسرّع، اعتمدت شركة Turnwell أسلوب الحفر بالدفعات (Batch Drilling)، وهو أسلوب يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم شركتي Gordon Technologies، وهي شركة رائدة توفر تقنية القياس أثناء الحفر (MWD) و Enersol، تسليم هذه الآبار. وتسهم تقنية القياس أثناء الحفر في تقليل وقت الحفر وتحسين جودة تجويف الآبار وتعزيز كفاءة الحفر بشكل عام.

تعتبر مشاركة شركات Enersol في تنفيذ هذا البرنامج مهمة. علماً أن Enersol هو مشروع استثماري يركز على التكنولوجيا أنشأته أدنوك للحفر بالشراكة مع ألفا ظبي القابضة. وتمتلك Enersol حصة 67.2 بالمئة في Gordon Technologies.

يوفر استخدام Turnwell لتكنولوجيا Enersol فرصاً كبيرة لشركات Enersol لدخول سوق الشرق الأوسط والنمو فيه، بينما تواصل تعزيز وجودها في الأسواق التقليدية، بحسب البيان.

يذكر أن SLB هي شركة تقنية عالمية تعمل على تعزيز الابتكار من أجل كوكب متوازن، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في مجال استكشاف مصادر النفط والغاز غير التقليدية في الشرق الأوسط وحول العالم.

وتُعد شركة Patterson-UTI (المدرجة في بورصة ناسداك) إحدى شركات خدمات حقول النفط الرائدة في أمريكا الشمالية، ولها اسهامات كبيرة في تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الولايات المتحدة.