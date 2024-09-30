وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن الحزمة تشمل اتفاقية مشاركة في المخاطر بقيمة 50 مليون يورو وخط ائتمان تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو.

وأضاف أن التمويل من شأنه أن يحفز تجارة حجمها نحو 300 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويعد بنك أفريقيا ثالث أكبر بنك في المغرب، ويملك فروعا في 32 دولة، 20 منها في أفريقيا.