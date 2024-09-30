وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة لعملية البيع أن الشركة اختارت بنكي سيتي غروب وجيه. بي مورغان كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين. وستعمل بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي بي كابيتال والمشرق وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر مشتركين.

وتعتزم الشركة إصدار صكوك مقومة بالدولار من الحجم القياسي لأجل سبع سنوات. ومن المعروف أن الحجم القياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

وجاء في الوثيقة أن من المقرر بدء اجتماعات المستثمرين اعتبارا من 30 سبتمبر.

وتعد نماء الشركة الوحيدة لتوزيع الكهرباء في كل أنحاء سلطنة عمان باستثناء محافظة ظفار، وهي مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لحكومة سلطنة عمان.