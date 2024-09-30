واختار البنك، الذي تملك الحكومة القطرية غالبية أسهمه، ستاندرد تشارترد ليكون المنسق العالمي الوحيد للعملية.

وأفادت الوثيقة أن البنوك التي ستتولى دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب في الصفقة تشمل مصرف الريان وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.ٍسي) ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبيتك كابيتال وبنك المشرق وكيو إنفست وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) والمستثمر الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك وربة.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين، الاثنين، وسيتبعها إصدار صكوك غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات في إطار برنامج البنك لإصدار شهادات الثقة بقيمة ملياري دولار.

وباع البنك صكوكا إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار في أوائل يوليو 2021.