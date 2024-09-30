وقالت الشركة في بيان صحفي إن الاكتتاب يستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل للأفراد في حين يبدأ في العاشر من الشهر ذاته للمؤسسات داخل سلطنة عمان وخارجها.

وأضافت أن عدد الأسهم المطروحة مقسمة على ثلاث فئات رئيسة وهي فئة المؤسسات وتبلغ 800 مليون سهم وتعادل نسبة 40 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب وبسعر بين 370 و390 بيسة عمانية للسهم الواحد.

وأوضحت شركة "أوكيو" أن الفئة الثانية هي فئة الأفراد إذ تم تخصيص 800 مليون سهم لها أي ما يعادل نسبة 40 في المئة من الأسهم وتنقسم هذه الفئة إلى شريحتين بالتساوي تمثلتا في شريحة فئة كبار المستثمرين الأفراد وشريحة صغار المستثمرين الأفراد وذلك بتخصيص 400 مليون سهم لكل منهما.

وذكرت أن الحد الأدنى المسموح لصغار المستثمرين من الأفراد بالاكتتاب يبدأ من 500 سهم لغاية 28500 سهم كحد أقصى في حين يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب لفئة كبار المستثمرين الأفراد من 28500 سهم دون تحديد حد أقصى للاكتتاب.

وأشارت إلى أن الفئة الثالثة هي فئة المستثمرين الرئيسيين وخصص لهم الاكتتاب 400 مليون سهم أي نسبة 20 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وأوضحت شركة "أوكيو" أن سعر السهم للأفراد العمانيين يكون 351 بيسة عمانية بنسبة خصم تساوي 10 في المئة لتحفيزهم على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكينهم من اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فيما بلغ سعر الاكتتاب لغير العمانيين 390 بيسة عمانية.

يذكر أن شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج تأسست عام 2009 وهي أحدى شركات مجموعة (أوكيو) المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان والمشغل الرئيسي لحقول النفط والغاز في البلاد.