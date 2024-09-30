وأوضح أن حجم الإنتاج المتوقف من النفط يبلغ 59 ألف برميل يوميا إضافة إلى 17 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وبدأ منتجو النفط والغاز وقف الإنتاج في الحقول البحرية يوم الثلاثاء مع مرور الإعصار هيلين عبر خليج المكسيك. وبلغت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي ذروتها عند 511 ألف برميل الأربعاء.

وبدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري، الثلاثاء الماضي، مع تحرك العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وأعلنت شركة شيفرون، الجمعة، أنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في المنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة على منصاتها.

وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي و2 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وتسببت العاصفة الاستوائية هيلين في فيضانات خطيرة بولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الجمعة، بعد أن خلفت دماراً على نطاق واسع عندما بلغت مستوى إعصار كبير أثناء تحركها عبر فلوريدا وجورجيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وإغراق أحياء سكنية وحدوث انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربي عن أكثر من 3.5 مليون منزل وشركة.

ووصل الإعصار إلى شاطئ فلوريدا مصحوباً برياح سرعتها 225 كيلومتراً في الساعة وضعف إلى مستوى عاصفة استوائية مع انتقاله إلى جورجيا في وقت مبكر من أمس (الجمعة).

وقال المركز الوطني للأعاصير إن سرعة الرياح في العاصفة تبلغ 55 كيلومتراً في الساعة، وتم خفض تصنيفها إلى منخفض استوائي مع تراجع حدتها فوق ولايتي تنيسي وكنتاكي.