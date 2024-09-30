وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة إلى 527.47 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، إلا أنه يتجه للارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب في نحو سبعة أشهر.

وحدت أسعار النفط، التي ارتفعت وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، من الخسائر.

ومن المقرر صدور البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر سبتمبر بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش بينما ستصدر البيانات ذاتها في إيطاليا بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني نمو اقتصاد البلاد بشكل أبطأ من المتوقع. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وهبط سهم فولكس فاغن اثنين بالمئة بعد أن خفضت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات توقعاتها لعام 2024.

وتراجع سهم ستيلانتس إن.في ثمانية بالمئة بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الإيطالية توقعاتها السنوية، وأرجعت هذا إلى تدهور في ديناميكيات الصناعة العالمية.

وهوت أسهم السيارات 2.2 بالمئة، لتكون الخاسر الأكبر بين مختلف القطاعات.