وانخفض معدل الربع الثاني على أساس سنوي بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وذكر تقرير الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مسجلا انخفاضا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة قد تراجع في الربع الثاني بمقدار 0.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام حيث بلغ 50.8 بالمئة، فيما سجل ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.1 نقطة قياسا على الربع الثاني من عام 2023.