تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.38 دولار للأونصة (الأوقية) بسبب ارتفاع الدولار.

ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، كما يتجه المعدن الثمين لأفضل أداء في الربع الثالث منذ 2007.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب ستة بالمئة في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولار الخميس في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2695.80 دولار.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأميركي حافظ على جزء من زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. وعززت البيانات التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نوفمبر.

ويعد الذهب الذي لا يدر عوائد من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.49 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى في 12 عاما يوم الخميس. وتتجه للصعود ثمانية بالمئة بنهاية الربع الجاري.

وخسر البلاتين 0.1 بالمئة وصولا إلى 999.35 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1012.50 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية، بحسب بيانات "رويترز".