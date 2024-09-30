وقالت (ADNH)، في بيان، إنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والتي تمثل 40 بالمئة من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول.

وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.

وسيتم إتاحة ما يصل إلى 10 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.

وستبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر 2024، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما فيها على قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين: "نعلن عن طرح حصة 40 بالمئة من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مارست منذ عام 1979 دوراً ريادياً في تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات، حيث أقامت شراكات وثيقة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال خدمات تموين الطعام والدعم".

وأضاف أن الشركة تقدم اليوم فرصة استثمارية للمستثمرين، بالنظر إلى حجم الفرص المتاحة في السوق، مدعومةً بالتوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي وإستراتيجية نمو واضحة ترمي إلى إنشاء منصة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانيه قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين، إن الشركة تُعتبر واحدة من رواد سوق خدمات تموين الطعام في دولة الإمارات، بحصة 28 بالمئة من حصتها السوقية المستهدفة وقاعدة عملاء متنوعة تشمل خمس قطاعات استراتيجية، لافتا إلى أن أداء الشركة التشغيلي القوي ينتج أداء ماليا قويا مدفوع بهوامش ربح قوية ومعدلات عالية من التحويل النقدي.

وجري تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبو ظبي الأول، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وبعد إتمام الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّم بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.

وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة بنسبة 5 بالمئة على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة في متحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.

وسيتم تقسيم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.

وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.