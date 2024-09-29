وكشف البنك في بيان إلى السوق السعودي، أن قيمة الطرح بلغت 750 مليون دولار أميركي، وأن عدد الصكوك الإجمالي هو 3.750 صكاً، وبلغت القيمة الاسمية للصك هي 200 ألف دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن عائد الصك يبلغ 5.50 بالمئة في السنة، ومدة استحقاق الصك صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

كما أشار البيان إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، بحسب بيان بنك الرياض.