وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، توقعت "أوبن إيه آي" أن تتكبد خسائر خلال العام الجاري بنحو 5 مليارات دولار، رغم توقعها بأن تجني إيرادات بنحو 3.7 مليارات دولار.

وخلال الشهر الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 300 مليون دولار، بحسب "سي إن بي سي".

وتتوقع "أوبن إيه آي" تحقيق 11.6 مليار دولار من المبيعات العام المقبل، وفقًا للتقرير.

وتسعى الشركة المدعومة من "مايكروسوفت"، حاليًا إلى القيام بجولة تمويل من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بأكثر من 150 مليار دولار، وفقًا لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة "سي إن بي سي".

كما كشفت تقارير خلال الأسبوع الماضي تفيد بأن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" يدرس خططًا لإعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة ربحية.