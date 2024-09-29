وذكرت وزارة الطاقة السعودية في تدوينة على منصة "إكس"، الأحد، أن المشروع يساهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت الوزارة أن المملكة ستبدأ عمليات حقن الغاز الطبيعي وإعادة إنتاجه عن طريق حقن الغاز المعالج في باطن الأرض، مشيرة إلى أن المشروع سيكون هو الأول من نوعه.

وستتم إعادة إنتاج المخزون في شبكة الغاز الرئيسة بمعدل 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن الغاز الطبيعي يعد "ركيزة في التحول إلى مزيج الطاقة الأمثل وإزاحة الوقود السائل".