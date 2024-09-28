وأفاد البيان، الصادر عن مقر "صندوق أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، أن تقديم القرض سيكون عن طريق شراكة الصندوق مع بنك "ايفوبنك" الأرميني، الذي سيقوم بتوفير تسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشركات على تعزيز الابتكار ودفع التقدم الاقتصادي، وأوضح أن الإقراض سيركز على الشركات التي تقودها السيدات ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة لتعزيز معالجة التغير المناخي.

وأوضح دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، أن الشراكة مع بنك "ايفوبنك" الأرميني، تسمح بمعالجة أولويتين تنمويتين أساسيتين، الأولى تركز على زيادة الوصول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتركز الأولولية الثانية على دعم جهود أرمينيا في معالجة تغير المناخ، وقال "تعكس هذه الشراكة التزامنا الكبير بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو الشامل في أرمينيا".

ولفت بيان الصندوق إلى أن القرض الجديد، يوفر التمويل للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي توفر نحو 70 بالمئة من جميع الوظائف في أرمينيا، ويساهم في التغلب على التحديات وتسهيل القيود الائتمانية، التي تواجه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لاسيما الشركات التي تقودها السيدات، حيث تعجز نحو ثلاثة أرباع هذه النوعية من الشركات إما جزئيًا أو كليًا عن الوصول إلى التمويل اللازم.