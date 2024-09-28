وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع قوله إن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن شركات أخرى منها مايكروسوفت وإنفيديا تشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت نحو مليار دولار بعد أن ضخت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.

وكانت "وول ستريت جورنال" أول من نشر الشهر الماضي عن مشاركة أبل في المحادثات التي تأتي ضمن جهد جديد من "أوبن إيه.آي" لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.