ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين حتى الآن، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الحريق على عمليات المصنع بمدينة هوسور في ولاية تاميل نادو في الهند.

واندلع الحريق بالقرب من مبنى من المقرر أن يُنتج قريبا هواتف ذكية بالكامل.

وقالت الشركة إنها تحقق في سبب الحريق وستتخذ الخطوات اللازمة لحماية الموظفين وأي أطراف أخرى.

وقال متحدث باسم شركة "تاتا" في بيان "وقع حادث حريق مؤسف. ضمنت بروتوكولات الطوارئ لدينا في المصنع سلامة جميع الموظفين".

وقال مسؤول في خدمات الإطفاء إن الحريق تسبب في انهيار مبنى في المصنع، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم تعلق شركة أبل على الحادث حتى الآن.