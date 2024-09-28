وساهم ذلك أيضا في صعود أسهم الشركات الصغيرة المتوقع أن تتأثر إيجابيا بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية.

تحركات الأسهم

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وخلال تداولات الجمعة، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 7.64 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 5737.68 نقطة، وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 73.41 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 18116.88 نقطة، بينما تقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 130.51 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 42305.62 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز خلال أسبوع بنحو 0.60 بالمئة، بينما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.46 بالمئة.

وزاد المؤشر "ناسداك" بنحو 1 بالمئة.